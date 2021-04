Orders uit chipsector stromen binnen bij ASMI

Dat blijkt uit de resultaten over het eerste kwartaal die het bedrijf dinsdag nabeurs publiceerde.

Bekijk ook: Chipreus ASMI uit Almere verrast met groei orders

De omzet kwam uit op €394 miljoen, wat aan bovenkant zat van de marge van wat het bedrijf voor de eerste drie maanden van dit jaar had verwacht en 14% boven het voorgaande kwartaal.

De waarde van de orders die ASMI ondertussen binnenkrijgt, was zelfs €411 miljoen. Omdat voornamelijk de machines in trek waren waar het bedrijf uit Almere het meest aan verdient, steeg de brutomarge van 45,2% naar 49,5%, waardoor het bedrijfsresultaat kon stijgen naar €124,5 miljoen. Een jaar geleden was dit nog €78,1 miljoen.

Bekijk ook: Chipreus ASMI uit Almere verrast met groei orders

Extra capaciteit

Bedrijven die leveren aan de chipindustrie doen het goed, nu er een wereldwijd tekort aan chips is ontstaan. Grote chipfabrikanten hebben de afgelopen maanden voor meer dan €100 miljard aan investeringen in extra capaciteit aangekondigd.

Op basis daarvan verwacht ASMI dat de markt percentueel ’in de hoge tieners tot lage twintigers’ zal groeien in 2021. De verkopen in de tweede helft van het jaar zullen dan ook minstens op hetzelfde niveau zijn van de goede eerste helft, verwacht het bedrijf.