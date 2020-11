Jerry Helmers. Ⓒ Jur Engelchor

Ondernemerschap is keuzes kunnen maken. Het was ooit de reden waarom ik me meldde bij de Kamer van Koophandel. Het is dan ook een gotspe dat steeds meer politici het bedrijfsleven onder druk zetten met bemoeierige oproepen. Daarmee overschrijden ze de rode lijn van de vrije keuze.