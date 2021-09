Geblesseerd of niet, Federer casht miljoenen op gympies

Premium Tennis

Botic van de Zandschulp & co aan zet in Uruguay

Het komt niet zo vaak meer voor, maar Uruguay is een land waar Davis cup-captain Paul Haarhuis tot deze week nog nooit was geweest. In de hoofdstad Montevideo moet dit weekeinde door Oranje worden gewonnen om volgend jaar weer een kans te maken op deelname aan de lucratieve Davis Cup Finals.