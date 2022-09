Premium Het beste van De Telegraaf

Veel aandacht voor buitenlanders in collegebanken tijdens opening academisch jaar in Pieterskerk Meer psychologen voor Leidse studenten

Door Menzo Willems Kopieer naar clipboard

Rector Magnificus prof. Hester Bijl tussen Leids alumnus en minister Wopke Hoekstra (l.) en voorzitter Ab van der Touw van de Raad van Toezicht.

Studeren is de mooiste tijd van je leven, hoor je altijd. Op grond van de beelden van vrolijke studenten tijdens de introductiedagen, onder wie prinses Amalia, zou je dat inderdaad zeggen. En wat te denken van de vele feesten en partijen -met of zonder excessen- op de verenigingen? Maar niets is minder waar, bleek tijdens de plechtige opening van het academisch jaar van de Leidse universiteit: Veel studenten hebben het zwaar.