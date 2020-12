Fed wacht op Congres voor coronasteun

Dat maakte de Fed woensdagavond bekend na de tweedaagse rentevergadering. De centrale bank blijft op het huidige tempo van $120 miljard per maand aan obligaties kopen totdat de inflatie langdurig rond de 2% zit en de werkgelegenheid maximaal is.

Vooraf was niet gerekend op extra steun. In het Amerikaanse Congres wordt druk overlegd over een nieuw steunprogramma om de coronacrisis te verzachten. De Democraten en Republikeinen zouden dicht bij een akkoord voor een steunpakket van $900 miljard zitten.

Dat is hard nodig, wat Powell betreft, al liet de Fed-voorzitter zich niet verleiden tot uitspraken over de hoogte van het bedrag. „De details zijn aan het Congress. Maar een deel van de werkloosheidssteun loopt af, net als het opschorten van huisuitzettingen. Er zijn huishoudens die steun hard nodig hebben, dus zulke maatregelen zijn welkom.”

Volgens Powell zijn er delen van de Amerikaanse economie die er slecht voor staan vanwege het coronavirus. Daar is geld voor nodig, maar dat hoeft nu niet van de Fed te komen. „Monetair beleid werkt met een vertraging. Dat er delen van de economie niet goed presteren, is niet omdat de kosten van een lening te hoog zijn.” De boodschap van Powell is dus dat er fiscaal beleid van de overheid nodig is, en niet monetair beleid van de centrale bank om de problemen in de Amerikaanse economie aan te pakken.

Meer groei in 2021

De Fed is positiever geworden over de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie, zo blijkt uit nieuwe ramingen die woensdagavond werden gepubliceerd. Dit jaar wordt welismaar een krimp van 2,4% van het bruto binnenlands product verwacht, maar in september werd nog rekening gehouden met een krimp van 3,7%.

Ook volgend jaar ziet de Fed het iets zonniger in. Dan groeit de economie naar verwachting met 4,2%, in plaats van de in september geraamde 4%.

Die minder slechte ramingen betekenen echter niet dat de rente snel omhoog gaat. De inflatie komt in 2023 op 2% uit. Pas daarna willen de Fed-bestuurders de rente, die nu op een bandbreedte van 0 tot 0,25% staat, weer gaan verhogen. De centrale bank wil dat de inflatie voor langere tijd rond de 2% ligt voordat de rente weer omhoog kan.