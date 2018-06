Obligatiemarkt in paniek om crisis Italië

Aan het begin van de middag was de rente op tienjarige staatsobligaties op 2,66%, een stijging van 20 basispunten ten opzichte van vrijdag. De rente op tweejarig staatspapier stond bijna 50 basispunten hoger op 0,75%.

De euro steeg aan het begin van de dag eerst 0,6% tegenover de dollar, maar zakte rond de lunchtijd naar een klein verlies.

Italië belandde dit weekend in een politieke crisis doordat president Mattarella de benoeming van de 81-jarige euroscepticus Paolo Savona als minister van Financiën blokkeerde. Hierop trokken de Vijsterrenbeweging en de Lega de stekker uit de coalitievorming.

Markten reageerden maandagochtend even verheugd op het nieuws. De afgelopen weken liep de rente op Italiaanse obligaties op uit angst over de coalitieplannen van de twee partijen. Dat die eurosceptische regering er niet zou komen, zorgde voor opluchting.

Maar die vreugde was van korte duur. Italië zit nu nog langer zonder regering. Mogelijk zullen er in september nieuwe verkiezingen plaatsvinden. Wellicht levert de huidige crisis de Vijfsterrenbeweging en Lega nog meer stemmen op, zodat de door de markt gevreesde regering er alsnog zou komen.

Oplopende rentes

Ook de rente op obligaties van andere zuidelijke eurolanden liep in de middag op. De rente op tienjarig Portugees papier steeg even 20 basispunten, de Spaanse rente steeg 10 basispunten. In plaats daarvan vluchtten beleggers in Duits staatspapier, waarvan de rente 5 basispunten naar 0,39% zakte.