Noren kopen softwarebedrijf Raet

Een overnameprijs werd niet genoemd. Naar verluidt gaat het om een bedrag van 600 miljoen euro.

Raet werd in 1965 in Nederland opgericht en is inmiddels in vele landen actief. Het bedrijf werd in 2016 overgenomen door de Britse investeerder HgCapital.

In 2017 was het bedrijf goed voor een omzet van 161 miljoen euro. Bij het bedrijf zijn circa 1200 medewerkers actief vanuit onder meer Nederland, België, Duitsland, Spanje, Argentinië, Peru, Chili, Mexico en Colombia. Met de overname van Raet wil Visma met name zijn positie in Nederland en België versterken.

Visma behoort naar eigen zeggen tot de top tien van Europese businesssoftwarehuizen. Bij het bedrijf werken 6700 medewerkers. In 2017 bedroeg de omzet bijna 985 miljoen euro.

De deal is onder voorbehoud van het succesvol afronden van de toepasselijke medezeggenschapstrajecten. De partijen doen geen mededelingen over verdere details van de transactie.