Column: lak aan coronaregels op stranden van Rio

Damian (21) maakt dodelijke val na inval bij ’spontaan feestje’: ’Nachtmerrie van elke agent’

Er was drank in het spel, wellicht ook andere verdovende middelen. En dus vluchtten de acht jongeren die ’s nachts „spontaan” samentroepten in het Antwerpse Ibis-hotel weg toen de politie arriveerde. Een van hen, Damian R. (21), wou ontsnappen via het raam en viel daarbij vier verdiepingen naar bene...