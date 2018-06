’Zonder regenton hogere verzekeringspremie’

„De klimaatverandering zorgt voor andere, extremere weertypen”, zegt Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars. „We hebben al eerder aangegeven dat die veranderingen voor een hogere schadelast zorgen. Wie nu niks doet om schade tegen te gaan, kan een hogere premie verwachten”, waarschuwt hij.

Niet alleen consumenten zullen hun huis of tuin waterproof moeten maken. „Ook gemeentes zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen om de schade bij hevige buien te beperken. In gemeentes die dat niet doen, zullen mensen met een opstal-, inboedel- of autoverzekering in de toekomst duurder uit zijn.”

Riool

Vorig jaar ontstond nog veel ophef toen bekend werd dat burgers in steeds meer Nederlandse gemeentes verplicht zijn zelf hun regenwater op te vangen. Sinds gemeentes in 2009 de mogelijkheid kregen burgers te verplichten op eigen terrein hemelwater op te vangen zodat het niet allemaal in een keer in het riool terechtkomt, hebben al ruim veertig gemeentes regels hierover ingevoerd.

Een regenton kan helpen om het regenwater op te vangen, maar is niet afdoende om de vele duizenden liters regenwater die tijdens een hoosbui in een tuin kunnen vallen, op te vangen.

De afgelopen dagen hebben onweer- en hagelbuien op diverse plaatsen voor flinke overlast gezorgd. Ook voor de aankomende dagen worden diverse buien verwacht.