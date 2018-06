Nederlandse multinationals in de bres voor expats

Het gaat om de zogenoemde 30%-regeling: expats krijgen 30% van hun loon belastingvrij. Hiermee worden ze gecompenseerd voor de hogere kosten die zij maken voor bijvoorbeeld huisvesting en familiebezoek. Nederland probeert zo aantrekkelijk te zijn voor werknemers met unieke talenten die we in Nederland tekortkomen.

Die expatregeling geldt tot nu toe nog voor acht jaar, maar wordt door staatssecretaris Snel (Financiën) vanaf 1 januari 2019 ingekort tot vijf jaar. En dat geldt ook voor de bestaande expats. Expats die aan het begin van het jaar vijf, zes of zeven jaar in Nederland zijn, raken ineens hun belastingvoordeel kwijt en hun netto-inkomen gaat er met 15 tot 20% op achteruit. Deze krant sprak met expats die zeggen daarom misschien halsoverkop uit Nederland te moeten vertrekken.

Onbetrouwbaar

Werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB-Nederland heeft zich geschaard achter een bijna 30.000 keer ondertekende petitie om bestaande expats een overgangsregeling te geven. Ook grote Nederlandse bedrijven hebben zich hier nu expliciet achter geschaard. Zij vinden dat de overheid zich onbetrouwbaar toont door de regeling ineens aan te passen, ook voor bestaande gevallen.

„Dit raakt honderden bedrijven en instellingen en circa 60.000 werknemers. Ook zorgt het er voor dat veel organisaties, die al moeite hebben om mensen te vinden, nog meer moeite krijgen om technici en andere specifieke talenten aan te trekken. Er is dus ’Snel’ actie nodig van de staatssecretaris, want dit is in niemands belang”, laten de initiatiefnemers weten.

Dinsdag gaat een groep expats samen met Hans de Boer (VNO-NCW), Pieter Duisenberg van universiteitenclub VSNU en de Eindhovense burgemeester John Jorritsma de petitie overhandigen aan de Tweede Kamer.