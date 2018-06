Staat verhoogt financieringsbehoefte voor 2018

Volgens het agentschap doet de verbetering in het verwachte kassaldo de financieringsbehoefte dalen, maar stijgt die vergeleken met de eerdere schatting door het terugkopen van staatsleningen in 2019 en 2020 en door een afname van het onderpand in contanten. De volgende actualisatie van de financieringsbehoefte vindt plaats in september, na publicatie van de Miljoenennota 2019.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik