Wall Street opent hoger door coronahoop

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winst aan de nieuwe handelsweek begonnen, nadat de brede S&P 500 en technologiegraadmeter Nasdaq vrijdag naar nieuwe recordstanden stegen. Net als in Europa putten beleggers op Wall Street moed uit de positieve berichten over de behandeling van het coronavirus en een mogelijk versnelde goedkeuring van een vaccin in de Verenigde Staten.