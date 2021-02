’Openbaar Ministerie onderzoekt leningen voor bedrijven Trump’

Een reeds lopend onderzoek naar zijn belastingbetaling en zakelijke transacties is daartoe uitgebreid.

Dat meldt de Wall Street Journal zaterdag. De krant verwijst naar betrokkenen bij het onderzoek rond het zakenimperium.

Dat komt op een moment dat in het Amerikaanse Congres een poging wordt gedaan door vooral Democraten om een impeachment-procedure tegen Trump voort te zetten, ook al is hij geen president meer.

Niet alleen gaat het volgens de zakenkrant om de leningen voor de goudgekleurde Trump Tower aan Fifth Avenue in downtown New York City. Het Openbaar Ministerie richt de pijlen ook op Trump International Hotel aan Columbus Circle en op Trump Plaza, een appartementengebouw aan de oostkant van Manhattan.

Openbaar Ministerie doet volgens Wall Street Journal onderzoek naar leningen voor Trump Tower, het hoofdkwartier van de zakenman. Ⓒ FOTO HH

Uit het onderzoek blijkt dat alle leningen aan Trump zijn verstrekt door dochterondernemingen van Ladder Capital, een in New York City gevestigd vastgoedbeleggingsfonds.

Strafbaarheid

Het Openbaar Miniserie zou de afschriften vergelijken met belastingaangiften die Trump eerder deed, en die hij aan verzekeraars stuurde. Als daaruit verschillen blijken die Trumps leningaanvragen gunstiger doen voorkomen dan hij had kunnen weten, is dat in New York strafbaar. Straffen lopen op van boetes tot gevangenisstraf.

Sinds 2012 heeft Ladder Trump meer dan $280 miljoen uitgeleend voor de vier gebouwen in Manhattan.

Advocaten Trump wilden niets zeggen. Trump noemt het al tijden een ’heksenjacht’ door de openbaar aanklager in Manhattan, Cyrus Vance Jr., een Democraat. Vance onderzoekt sinds enige tijd de belastingaangiften van de Republikein.

Vance zei eerder dat het OM een gedetailleerd onderzoek doet naar vermeende verzekerings- en bankfraude door de Trump-organisatie en zijn personeel. Volgens Trumps advocaten is er geen flinter bewijs getoond.