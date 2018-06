Column: Toppatroon AEX gevormd

In de afgelopen twee maanden vond een zeer krachtige opgaande beweging plaatst. Eind maart werd voor de 3e keer de horizontale steunzone getest bij 516 - 517. Deze zone werd in de periode februari-maart gevormd. Tijdens deze krachtige opgaande beweging vond alleen in april een kortstondige en smalle consolidatie plaatst.

Deze consolidatie zorgde destijds voor de vorming van de 1e hogere kortetermijnbodem. Begin april leek de AEX nog maximaal de weerstandszone van 539,75 – 541 te testen. Deze toppenzone zorgde ook tijdens de eerste 2 herstelbewegingen voor een omkeer in het kortetermijnbeeld.

Consolidatie

De doorbraak hierboven zorgde voor een verder herstel waarbij het volgende weerstandsniveau bij 557,50 lag. Deze weerstand zorgde in april voor de bovenkant van de genoemde consolidatiefase. Daarboven kwam verdere ruimte vrij richting de 564 en 572,80. Bij 564 ligt de top uit 2007 en dat gold al langere tijd als mijn volgende opwaartse langetermijnkoersdoel.

Dit was in 2007 het startpunt van een lange en forse bearmarkt die de AEX begin 2009 tot onder de 200 puntengrens bracht. Bij 572,80 lag de in januari 2018 gevormde hogere jaartop. Inmiddels heeft de AEX deze jaartop precies getest. Intraday wist hij hier zelfs even boven te komen tot aan de 572,90. Hiermee lijkt de kans te zijn toegenomen dat er een dubbele top in het middellangetermijnbeeld is gevormd.

Hiermee is de huidige situatie een kopie aan het worden ten opzichte van het topvormingsproces dat in 2015 plaatsvond.

‘Dark cloud cover’

Als we kijken naar het middellangetermijnbeeld dan zagen we in de eerste drie weken van januari een blow-off beweging. Dit zijn vaak de laatste en krachtige opgaande kortetermijnbewegingen binnen de grenzen van een stijgende langere trend.

De AEX steeg toen van 540 naar bijna 573. De belangrijkste wapenfeiten waren daarna de vorming van een bearish engulfing op de maandgrafiek (die nog steeds intact is) en de doorbraak onder de sinds begin 2016 stijgende bodemlijn.

Deze startte in 2016 bij de 378 en zorgde voor een stijging van bijna 200 punten in precies 2 jaar tijd. Tijdens deze periode bleven forsere correcties uit. In een krachtige opgaande beweging zagen we slechts een beperkt aantal tegenbewegingen van 5% tot 6%. De vrije val beweging in januari dit jaar vanaf de 572,80 tot aan de 516 is de eerste forsere correctie (precies 10%) sinds begin 2016.

Vrije val

Toch wist het correctieproces na deze vrijevalbeweging niet door te zetten. De eerste herstelbewegingen zorgden nog voor een lagere toppenzone bij 539,75 – 541, maar de huidige en 3e herstelbeweging zorgde voor een zeer krachtig herstel waarbij de euforie onder beleggers weer steeds verder toenam.

Opvallend is dat tijdens deze herstelbeweging sinds eind maart er slechts enkele ‘rode’ candlesticks op de borden verschenen. Bij rode candlesticks ligt de slotkoers van die dag lager dan de openingskoers. Op de weekgrafiek was sinds eind maart zelfs geen enkele rode candlestick te vinden, tot vorige week.

Steil

De slotkoers van afgelopen vrijdag zorgde voor de eerste rode candlestick op de weekgrafiek waarmee ook direct een toppatroon werd gevormd, een dark cloud cover. In de afgelopen week vonden dus een groot aantal belangrijke topvormingssignalen plaats.

Zo werd een dubbele top gevormd in het middellangetermijnbeeld bij 572,80, werd en toppatroon op de weekgrafiek geplaatst en werd de sinds eind maart zeer steil opgaande bodemlijn neerwaarts gebroken. Deze toppatronen kregen ook meer bevestiging met de beweging tot onder de vorige kortetermijnbodems bij 565.

Belangrijk voor de komende twee weken is een voortzetting en meer bevestiging van deze topvormingsignalen.

Verbeteringen

Ook vanuit de technische indicatoren zagen we een verzwakking in het technische beeld. Zowel de MACD als de RSI testten begin vorige week nog hun toppen van de afgelopen maanden. Hierna gaf de MACD een neerwaartse crossing en brak de RSI door zijn sinds maart stijgende bodemlijn.

Een cocktail van potentiele topvormingsignalen. Ook zien we een duidelijke vergelijking met de periode van april 2015 tot september 2015. Destijds werd een top gevormd bij 510 waarna een forse correctie volgde. Vier maanden later zorgde een herstelbeweging voor een hertest van de toppenzone bij 505 – 510 in augustus.

Hierna vond een lange en forse correctieve fase plaatst van 25%. Een dergelijk scenario blijft ook nu een mogelijkheid, waarbij een daling van 25% minder reeel is. Aan de bovenkant ligt in het kortetermijnbeeld nu als eerste weerstand de 572,80.

Stijgende bodemlijn

Een meerdaags slot hierboven met bevestiging vanuit andere indices zorgt voor een verder opwaarts vervolg. Volgende weerstanden zijn dan te vinden bij 579,50 en 583,50. Bij de 583,50 ligt de voormalige sinds 2016 stijgende bodemlijn. Deze herstelbeweging kan dan ook een laatste poging voor een terugtest van deze voormalige steunlijn zijn.

Maar bij een doorbraak door de 572,80 is zelfs een test van de volgende langetermijndoelen bij 590 en 610 niet uit te sluiten. Aan de onderkant liggen als eerste steunpunten de oude bekende 557,50 (top uit november vorig jaar) en de bodems in april bij 550,40 en 548,60.

Rond deze zone ligt nu ook het oplopende 50-daags gemiddelde bij 548,50.