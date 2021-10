Nederland geen fijne plek voor zzp’ers: slechts zes landen nóg slechter

De beste plek om in 2021 als freelancer te werken is volgens de onderzoekers Singapore. Dat land beschikt over supersnel en betaalbaar breedbandinternet en over voldoende flexwerkplekken. Een klein minpuntje is dat het niet de goedkoopste plek is om te leven. Bovendien scoort het land niet hoog in de Happiness Index.

Nederland staat in die geluksbarometer op plek nummer vier. Maar die hoge score kan niet voorkomen dat Nederland volgens de freelance-ranglijst van Tide op plek nummer 7 staat – van onderaf. We scoren vooral slecht als het gaat om rechtsbescherming van zelfstandigen. Ook zijn er weinig flexkantoren beschikbaar en is het levensonderhoud duur.

Helemaal onderaan staat Japan vanwege de beperkte vraag naar freelance werk, slechte rechtsbescherming en de grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. China doet het net iets beter. Ook daar is weinig vraag naar freelance werk, bovendien scoort het land laag in de Happiness Index. Daar weer boven staat Italië. Dat scoort in geen enkele categorie bijzonder goed, maar de grootste nadelen zijn de trage internetsnelheid en de slechte rechtsbescherming van freelancers.

De beste plekken om als zelfstandige aan de slag te gaan zijn na Singapore Nieuw-Zeeland, dat hoog scoort op het gebied van geluk, gelijke rechten en goede rechtsbescherming, en Spanje dat op vrijwel alle fronten goed scoort, maar zich van andere landen in de top tien onderscheid vanwege de betaalbare kosten van levensonderhoud.