Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kan concurrentie het inflatiespook verjagen?

Door Raoul Leering Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De inflatie bevindt zich zowel in de VS als in de eurozone inmiddels ruimschoots boven de doelstelling. Prijsconcurrentie tussen aanbieders kan helpen om inflatiestijging binnen de perken te houden, maar daar mogen we niet zomaar van uitgaan.