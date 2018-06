Wall Street dicht vanwege Memorial Day

Nu de kwartaalcijferperiode vrijwel achter de rug is zal de focus van de markt deze week vooral gericht zijn op geopolitieke ontwikkelingen en macro-economische cijfers. In de Verenigde Staten staan onder meer belangrijke banencijfers op de agenda, aan het einde van de week.

De effectenbeurzen in New York bleven vrijdag dicht bij huis, na een vrij rustige sessie. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 24.753,09 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,2 procent in, tot 2721,33 punten. Technologiebeurs Nasdaq won 0,1 procent tot 7433,86 punten.