Relatief rustig 2022 voor deurwaarders, wel meer werk op komst

De beroepsorganisatie schrijft de daling onder meer toe aan het feit dat deurwaarders beter kunnen inschatten of iemand niet kan of niet wil betalen. Volgens de KBvG speelt het ’steeds beter functioneren’ van het digitaal beslagregister daarbij een rol. Op basis van gegevens in dit register, maken deurwaarders de afweging of het überhaupt zinvol is om ambtelijke kosten te maken. Als daaruit naar voren komt dat iemand zijn schulden niet kan betalen, dan vraagt de deurwaarder aan de schuldeiser om ’pas op de plaats te maken’.

Toch spreekt de KBvG van een ’stuwmeer aan schulden’. Dat is het gevolg van onder meer coronasteunmaatregelen aan bedrijven. Bestuurslid van de beroepsorganisatie Arjan Boiten verwacht daarom dat deurwaarders het binnenkort weer drukker zullen krijgen. Met alle gevolgen van dien. „Nu de fiscus weer gaat invorderen, zal het aantal faillissementen oplopen. Mensen verliezen dan mogelijk hun baan en kunnen hun huur of hypotheek niet meer betalen. Ook de oplopende rente zal daar zijn invloed op hebben.”

Die ontwikkeling ziet de KBvG ook terug in het aantal nieuw geopende incassodossiers. Dat daalde de afgelopen jaren, maar nam vorig jaar toe met ruim 100.000 tot meer dan 1,8 miljoen. „Nu we de coronacrisis achter de rug hebben, dreigen duizenden gezinnen alsnog in de problemen te komen. Dat zou ontzettend zuur zijn”, zegt Boiten. De KBvG heeft die verwachtingen gedeeld met de minister voor Armoedebeleid Carola Schouten.