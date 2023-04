Buitenplaats krijgt weer kleur

Ooit was de traditie dat de buitenplaatsen aan de Amstel hun eigen tulpensoort hadden. Van de 44 lusthoven, vaak van vermogende Amsterdammers, zijn er nog drie in particulier bezit over. Eén ervan is Wester-Amstel.

,,Hier houden wij kantoor”, zei Thomas Wals van het MKB Fonds, een participatiemaatschappij in familiebedrijven.

,,Wester-Amstel is een 17de-eeuwse buitenplaats en de oudste van allemaal hier. De familie Movig heeft het buiten al in bezit sinds 1900.” Søren Ludvig Movig is de huidige rentmeester.

Het duurde even, maar nu heeft ook Wester-Amstel, in handen van de familie Movig, een eigen tulp. ,,Het was een kavel tijdens afgelopen Amsterdam Diner: doop uw eigen tulp. Ik kocht het”, zegt Wals. De Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens kwam de tulp van kweker Jan Ligthart dopen.