BASF verrast niet meer na eerder winstalarm

BASF kampt al langer met een ingezakte vraag naar chemicaliën vanuit klanten van de auto- tot de elektronicasector. Het bedrijf uit Ludwigshafen liet eerder al weten fors te gaan reorganiseren om kosten te besparen. De komende twee jaar worden er bij het concern 6000 banen geschrapt. De brutowinst (ebit) voor eenmalige posten zal naar verwachting 30 procent lager uitvallen dan een jaar eerder. Aanvankelijk werd nog gerekend op een lichte stijging. Ook de omzet zou met 1 tot 5 procent licht stijgen, maar dat wordt nu bij nader inzien eveneens een lichte daling.

In de eerste helft van het jaar kwam de omzet uit op 31,3 miljard euro. Dat is nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. De brutowinst bedroeg 2,8 miljard euro, 35 procent minder dan een jaar terug. Onder de streep resteerde 7,9 miljard euro, maar dat is inclusief de cijfers van het overgenomen Wintershall en DEA.