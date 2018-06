Personeel: liever te koud dan te warm kantoor

Van de ruim duizend mensen die een enquête hebben ingevuld op een carrièrewebsite, zegt twee derde minder productief te zijn als het te warm is. Staat de thermostaat een graadje te laag, dan heeft dat ’slechts’ op de helft van alle medewerkers een negatief effect.

Van alle medewerkers die zelf de temperatuur op hun kantoor kunnen bepalen, draait een vijfde (heimelijk) aan de thermostaat. Ook hier winnen de liefhebbers van kou: de meeste thermostaatdraaiers stellen een lagere temperatuur in.

Vermoedelijk bestaat die laatste groep vooral uit mannen: zij klagen half zo vaak als vrouwen over kou op kantoor.

Gelukkig gebeurt niet alles in het geheim. Zo’n 15% van alle respondenten overlegt (of: ruziet) met collega’s over de temperatuur op kantoor. Uit het onderzoek blijkt overigens dat al dat draaien aan de thermostaat nauwelijks effect heeft: gemiddeld is maar de helft van alle kantoorwerkers tevreden met het ’werkklimaat’.

Voortaan automatisch via de mail nieuws over geld, hypotheek of pensioen ontvangen? Abonneer u dan hier gratis op de DFT Nieuwsbrief.