Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuwe overwinning voor toeslagouders, claims kunnen hoger uitvallen

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Steunmanifestatie voor slachtoffers van de toeslagenaffaire, vorig jaar in Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Een ouderpaar ontving al ruim €138.000 aan terugbetalingen en schadevergoedingen in de kindertoeslagaffaire. Daarmee is het boek voor de Nederlandse staat nog niet dicht, oordeelde de rechtbank in Almelo. Door de ’genadeloze terugvorderingen’ en het keihard toepassen van de wet, heeft de staat zich schuldig gemaakt aan onrechtmatig handelen tegenover de ouders. Dat kan leiden tot extra claims.