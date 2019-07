Slimme scooter gebouwd in Emmen

Het project levert vijftig nieuwe banen op, wat mogelijk kan oplopen tot vele honderden op termijn. Ook toeleveranciers uit de regio zullen waarschijnlijk betrokken worden bij de productie van de componenten van de Appscooter.

De elektrische scooters van Etergo zijn uitgerust met een 7-inch touchscreen en internetverbinding. Oprichters Marijn Flipse en Bart Jacobsz Rosier hebben zich laten inspireren door Tesla en willen uitgroeien tot wereldmarktleider in de snelgroeiende elektrische scootermarkt. Zo rijdt de elektrische scooter van de Duitse concurrent Uno al sinds 2017 rond. Ook de slimme e-scooters van de Taiwanese start-up Gogoro zijn al geruime tijd verkrijgbaar.

De Europese uitrol van de AppScooter begint naar verwachting halverwege 2020 in Nederland en Duitsland. Technologies Added is een zogenoemde Smart Factory met compleet gedigitaliseerde productieprocessen. In de fabriek rollen diverse producten van de band op het terrein van nieuwe mobiliteit, schone energie, smart cities en urban technology. De deal tussen Etergo en Technologies Added is mede tot stand gekomen met steun van de Provincie Drenthe en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM).