Online aankopen nu ook contant te betalen

„Nog steeds hebben veel consumenten de behoefte om met contant geld te betalen. Maar liefst 41% van de aankopen die over de toonbank gaan, wordt cash betaald. Neem mensen die hun budget strak moeten bewaken”, zegt topman Pascal Stoop van Cashly. „Daarnaast zijn er mensen die graag elektronisch willen afrekenen maar die het onmogelijk wordt gemaakt omdat ze bijvoorbeeld rood staan. En sommigen wíllen niet elektronisch betalen.”

Betaalpunten

Vanaf vandaag is er dus een alternatief. Ook al wordt de aankoop online gedaan of is de rekening digitaal verstuurd, er kan contant worden afgerekend. „De klant kiest in dat geval voor Cashly op de betaalpagina”, legt Stoop uit. „Daarna krijgt de consument een betaalvoucher met QR-code gestuurd. Daarmee kan bij een van de aangesloten betaalpunten, worden betaald.” De betaalpunten bestaan uit meer dan 500 Primera winkels. Daar scant de winkelier de QR-code en vervolgens rekent de consument direct contant af. Na de betaling krijgt de klant het betalingsbewijs.

Tarief

Cashly hanteert nu een tarief van €4,95 per transactie. Na de zomer bedragen de transactiekosten 2% van het te betalen bedrag met een minimum van €4,95. „Dat is inderdaad duurder dan betalen via IDeal. Maar en er valt, door cash te betalen, veel meer te besparen”, verdedigt Stoop het transactiebedrag. „„Neem mensen die met de pet langs familie en vrienden zijn langsgegaan om geld te lenen voor een wasmachine. In de winkel is deze vaak duurder dan wanneer je een wasmachine online koopt. Zij kunnen nu ook profiteren van die korting, die vele malen hoger is dan die €4,95.”

Legitimeren

Per jaar kan op deze manier voor €2500 aan rekeningen worden betaald. Daarna moet de klant zich legitimeren. Het is nu al mogelijk meer dan 150 rekening verzenders en webshops via Cashly.nl te betalen, zoals Ziggo, KPN, CJIB, Wehkamp, Bol.com en Nuon. Ook de Belastingdienst kan op deze manier worden betaald.

„Goed dat er een keuze is in betaalmiddelen”, laat een woordvoerster van budgetvoorlichter Nibud in een reactie weten. „Alleen schrikken we wel van het tarief van €4,95 per transactie: dat loopt aardig in de papieren als je zowel de huur als de energiekosten elke maand op deze manier wilt betalen. Voor incidentele betaling prima, voor structurele betalingen te duur.” Ook de Consumentenbond vindt het een prijzige manier van betalen.