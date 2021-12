Premium Het beste van De Telegraaf

Column: kunnen we eindelijk gewoon belasting heffen op gerealiseerd rendement?

Door Roelof Salomons Kopieer naar clipboard

Ieder jaar als het tijd is om de belastingaangifte te doen, schrijf ik over de heffing in box 3 (inkomsten uit vermogen). Dan erger ik me weer aan de onzinnige fictieve rendementen en de perverse prikkels als gevolg. Nu legt de Hoge Raad een bom onder het hele stelsel. Mooi!