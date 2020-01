Reisorganisatie Djoser annuleert trip naar China om virus

Bij Djoser staan op de korte termijn geen andere reizen naar China gepland. Aan reizen naar het Aziatische land die later in het jaar zouden plaatsvinden verandert het reisbureau voorlopig niets. De door de annulering getroffen reizigers kunnen hun vakantie omboeken naar een andere bestemming.

Djoser merkt verder dat te midden van al het nieuws over het virus boekingen voor reizen naar China teruglopen. Ook TUI Nederland en FOX, dat onderdeel is van de ANWB, zien dat consumenten terughoudend zijn met boekingen.

Geen eensluidend advies

Europese landen hebben geen eensluidend advies over reizen naar China. Dat zorgt voor verschillend beleid bij touroperators: in Duitsland hebben drie organisaties reizen naar China voorlopig gestaakt, terwijl in Nederland voorlopig wordt afgewacht en het ministerie van Buitenlandse Zaken alleen nog maar waarschuwt voor de provincie Hubei.

In Duitsland hebben drie touroperators de reizen naar China vanwege het virus voorlopig zelfs gestaakt. Het gaat om DER Touristik, Gebeco en Studiosus, die hun besluit hebben genomen na het advies van de Duitse overheid om reizen naar China waar mogelijk uit te stellen.

Vergoeding

De reisbureaus vergoeden de klanten die hun reis mislopen met geld of een andere reis. Volgens Reisbureau DER Touristik had nog niemand een reis naar China afgezegd, maar de klanten die een reis naar China hebben geboekt met een vertrekdatum tot en met 31 maart, is gevraagd die om te boeken. Bij Studiosus is dit tot half april en bij Gebeco tot eind april.

Volgens een woordvoerder van de ANWB zijn via FOX momenteel een handvol reizigers in China. Zij ervaren voor zover bekend geen problemen.

Intern overleg

TUI Nederland heeft momenteel geen reizigers in China. De eerste vluchten staan in maart gepland. Daarmee heeft de organisatie een aantal weken om de situatie in de gaten te houden. Wel wordt later op dinsdag door TUI intern over de kwestie gesproken. Reizigers die hebben geboekt worden daarover na die bijeenkomst ingelicht.

Zowel FOX als TUI Nederland volgt het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tot nu toe geldt dus een waarschuwing om alleen indien noodzakelijk naar de provincie Hubei af te reizen. Voor de andere regio’s gelden veiligheidsrisico’s.