ASMI-aandeelhouders omarmen half miljard

In februari kondigde ASMI, dat dit jaar een halve eeuw bestaat, al een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van €250 miljoen, op het moment dat een ander even groot programma aan het aflopen was.

De kasmiddelen zijn vooral afkomstig uit de verkoop van delen van het belang in zijn voormalige dochter ASM PT in Hongkong. Dat belang verlaagde ASMI vorig jaar in twee tranches van 39% tot 25% voor in totaal €691 miljoen. ASMI keert daarmee meer dan een half miljard uit aan zijn aandeelhouders in 2018.

Topman Chuck del Prado wees er tijdens de ava op cijfers waaruit blijkt dat het bedrijf de afgelopen jaren aan hen voor €1,5 miljard heeft uitgekeerd en kondigde aan dat het beleid blijft dat overtollige kasmiddelen naar de aandeelhouders te sluizen.

Op een vraag van Jorden Verwer van de Vereniging voor Effectenbezitters in hoeverre ASMI zijn belang onder druk van aandeelhouders had verkocht, antwoordde Del Prado dat hij goed naar het aandeelhouders luistert, „maar deze discussie speelt al sinds 2006. Weet dus dat we het advies van aandeelhouders, waarvan sommige sterker aandrongen dan anderen, ter harte nemen, maar zelf ons moment hebben bepaald, om daarmee langetermijnwaarde te creëren voor al onze stakeholders.”

Ondanks de verkoop van 14% van de aandelen herhaalde de topman het van de afgelopen jaren bekende mantra dat een „significant belang in ASM PT van strategische waarde blijft voor de onderneming”. Del Prado kondigde aan de komende jaren de waarde van het belang in ASM PT voor ASMI telkens opnieuw te zullen afwegen.