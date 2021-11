Pech: 40 jaar oud spaargeld spoorloos verdwenen

Premium Financieel

Eén servicebalie van OV voorbeeld voor banken

Geen ’van het kastje naar de muur’ meer. Wie het openbaar vervoer nam moest ooit door een gigantisch doolhof voor vragen over de reis met de trein, bus, tram of metro. Elke vervoerder had zijn eigen informatiebalie, terwijl de reiziger gewoon van A naar B ging. In 2014 concludeerden de ov-bedrijven ...