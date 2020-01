’Groeiaandelen blijven goed presteren’

Mastercard behoort tot de grootste posities van Robeco Global Consumer Trends Equities. Ⓒ Bloomberg

Fondsbeheerder Jack Neele heeft er vertrouwen in dat Robeco Global Consumer Trends Equities in de komende jaren bovengemiddeld zal blijven presteren. „De bedrijven waarin we beleggen hebben weliswaar een relatief hoge waardering, maar lopen voorop in groeimarkten zoals de digitalisering van de economie.”