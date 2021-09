’Mr. Akzo’ Aarnout Loudon (84) overleden

Ook is de geboren Hagenaar bestuurder geweest bij onder meer werkgeversorganisatie VNO, olie- en gasconcern Shell, het Concertgebouw en de Vereniging Rembrandt.

Aarnout Loudon in 2003. Ⓒ ANP/HH

Loudon werd in 1982 bestuursvoorzitter bij Akzo, dat toen al met bijna 80.000 werknemers een van Nederlands grootste ondernemingen was. Hij bleef twaalf jaar aan en werd ook wel bekend als ’Mr. Akzo’. Met de overname van het Zweedse chemiebedrijf Nobel in 1994 maakte hij van de onderneming een van de grootste verfproducenten van de wereld.

Industrie-adel

Hij was een nazaat van de ’industrie-adel’ die in Nederlands-Indië in de negentiende eeuw ontstond. Zijn familie is door het gouverneur-generaalschap van Loudons overgrootvader in de voormalige kolonie in de adelstand verheven. Paardrijden, de jacht en het verzamelen van kunst waren zijn belangrijkste hobby’s.

Loudon werd op 10 december 1936 geboren in Den Haag. In zijn jeugd zat hij enkele jaren in jappenkampen, zoals de interneringskampen van de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog worden genoemd. Zijn vader overleefde de oorlog niet. Loudon was ook eerste voorzitter van de Nederlandse Veteranendag.

Hij wordt volgende week dinsdag in besloten kring begraven.