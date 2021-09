’Mr. Akzo’, telg van de industrie-adel uit Nederlands-Indië

Als telg uit de industrie-adel van Nederlands-Indië uit de negentiende eeuw waren de eerste jaren van het leven van Aarnout Loudon allerminst een gespreid bedje. De latere AkzoNobel-topman en VVD-politicus zit tijdens de oorlog in verschillende Jappenkampen. Op zijn vijfde jaar zag hij zijn vader voor het laatst.

Zijn vader was ambtenaar ter Algemeene Secretarie in Nederlands-Indië en kwam bij de torpedering van het krijgsgevangenschip Junyo Maru om het leven. „We hebben nooit geweten hoe mijn vader precies aan zijn einde is gekomen”, zegt Loudon daar later over.

Tijdens een emotionele toespraak die hij vorig jaar augustus hield tijdens de Indiëherdenking zei hij: „Ik kan mij niet herinneren dat wij geweldig afscheid hebben genomen.”

Overname Nobel kroon op werk

Loudon start in 1969 zijn loopbaan bij Akzo, waar hij in 1978 toetreedt tot de raad van bestuur. In 1982 wordt hij vervolgens bestuursvoorzitter. Die functie vervult de geboren Hagenaar maar liefst twaalf jaar en hij ontpopt zich tot een ’Mr Akzo’.

Kroon op zijn bestuursvoorzitterschap is de overname van het Zweedse Nobel in 1994, waarmee AkzoNobel een van de grootste verfproducenten ter wereld werd.

Aarnout Loudon in 2003. Ⓒ ANP/HH

Voor Loudon was dat ook direct een moment om zijn carrière een nieuwe wending te geven. De zakenman die al sinds 1977 lid is van de VVD gaat zich dan met de politiek bemoeien. Hij legt het aanbod om minister van Financiën te worden in het paarse kabinet Kok I naast zich neer, hij heeft ’geen belangstelling’.

Met die weigering drukt Loudon onbewust een belangrijk stempel op de loopbaan van Gerrit Zalm, die de post op Financiën wel aanvaardt.

Bedrijfsleven omarmd

Uiteindelijk wordt Loudon een jaar later lid van de Eerste Kamer. Die functie valt beter te combineren met zijn passie, want als bestuurder van werkgeversorganisatie VNO en met zijn commissariaten bij onder meer Shell, ABN Amro en AkzoNobel heeft Loudon het bedrijfsleven blijvend omarmd. Bij de laatste twee wordt hij president-commisssaris.

Die liefde voor het corporate leventje vergaat hem enigszins als d code-Tabaksblat een openheid eist in het bestuur. Volgens Loudon is ’transparantie vragen om moeilijkheden’ en hij stopt als president-commissaris.

Wel blijft Loudon AkzoNobel altijd trouw als aandeelhouder en bezoekt tot het einde de aandeelhoudersvergaderingen.

In zijn privéleven was Loudon fervent paardrijder en jager. Hij wordt nog bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

In 1962 trouwt hij met Thalita Adine Charlotte Boon. Samen krijgen zij twee zonen: Jonkheer Hendrik Casijn Loudon en Jonkheer Hugo Alexander Loudon. Loudon is na een kort ziekbed overleden in zijn woonplaats Den Haag, waar hij volgende week dinsdag ook wordt begraven.