’Boodschappen veel duurder door fossielvrij transport’

Amsterdam - Lege winkels en dure boodschappen dreigen over een aantal jaar, als fossiele vrachtwagens 29 grote steden niet meer in mogen. Een deel van de branche luidt de noodklok over de plannen voor uitstootvrij goederenvervoer in de komende jaren. „Artikelen in de winkel worden straks tot 40% duurder in emissievrije steden.”

Een elektrische Volvo-truck rolde onlangs in België van de band, maar de kosten zijn zeer hoog, aldus de eigen rijders. Ⓒ ANP/HH