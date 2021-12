Duurder uit bij Ikea om oplopende kosten grondstoffen en transport

Het is volgens Ikea nodig om de hogere prijzen die het moet betalen voor grondstoffen en transport door te gaan berekenen aan de klant. Wereldwijd gaat het om een gemiddelde prijsstijging van 9 procent. Met welk percentage de prijzen in Nederland zullen stijgen, wil Ikea niet zeggen.

„Een percentage zegt namelijk weinig, omdat we meer dan 10.000 producten in ons assortiment hebben in ver uiteenlopende prijsklassen”, zegt een woordvoerster. Ikea, maker van onder meer de boekenkast Billy en het bed Malm, kijkt per product en productfamilie onder meer naar wat de concurrentie doet en wat de prijzen zijn bij Ikea in andere landen. „We beschermen de prijs van onze populaire iconische producten ten opzichte van de concurrentie.”

Toeleveringsketen

In september werd al bekend dat Ikea last heeft van de wereldwijde problemen in de toeleveringsketen, die onder meer worden veroorzaakt door de coronacrisis. Daardoor verdwenen sommige producten in ieder geval voor een periode helemaal uit het assortiment. Het bedrijf verwachtte toen dat niet nodig zou zijn de hogere grondstofprijzen door te berekenen aan de consument.

Ikea liet in oktober weten dat het erop rekent dat de problemen in de toeleveringsketen en de daarmee gepaard gaande tekorten in de voorraden nog zeker tot midden volgend jaar zullen aanhouden. Grootste uitdaging van het bedrijf is om goederen uit China verscheept te krijgen. Het bedrijf wilde de extra kosten voor onder andere het transport toen nog steeds niet doorberekenen aan klanten. Ikea ziet zich nu wel genoodzaakt de prijzen te verhogen omdat het „niet immuun is voor de macro-economische ontwikkelingen”, aldus de woordvoerster.