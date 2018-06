Franse industrieel Dassault (93) overleden

Serge Dassault in 1999 voor een Rafale-gevechtsvliegtuig van Marcel Dassault Industries. Ⓒ REUTERS

PARIJS (ANP) - De Franse industrieel Serge Dassault (93) is maandag in Parijs overleden. Dat meldt de Franse krant Le Figaro, die eigendom is van zijn onderneming Groupe Dassault. Dassault overleed in zijn kantoor aan hartfalen.