Wachtlijsten in de zorg dreigen chronisch hoog te blijven: ’Ziekenhuizen kunnen groeiende vraag niet aan’

Amsterdam - De wachtlijsten in de gezondheidszorg zijn iets korter geworden, maar we zijn er nog lang niet vanaf. Volgens een nieuw rapport van ING dreigen de wachttijden in de zorg als gevolg van het grote personeelstekort ‘chronisch’ te hoog te blijven. Als het lukt om het torenhoge ziekteverzuim naar beneden te krijgen zou dat tienduizenden vacatures schelen.

De ic is een van de ziekenhuisafdelingen met grote personeelstekorten. Ⓒ ANP/HH