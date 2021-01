Vlaaderen wil ’omstreden’ Nederlandse overname modeketen verhinderen

E5 mode heeft zeventig filialen in België en 450 medewerkers. Ⓒ ANP/HH

Sint-Niklaas - De Vlaamse overheid is via haar investeringsfonds PMV betrokken in de strijd om de winkelketen E5 Mode. Het bod zou een opsteker zijn voor de werkgelegenheid bij het bedrijf. Maar ook een omstreden Nederlandse zakenman is in de running.