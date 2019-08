Acties beveiligers Schiphol mogen doorgaan

FNV wil dat Schiphol bij de aanbesteding eist dat bedrijven zich aan de cao Particulieren Beveiliging houden. Volgens Schiphol mag dat niet volgens Europese aanbestedingsregels. Bovendien vreest de luchthaven veel overlast. Schiphol vindt dat de zaak via de rechter moet worden beslist en niet door middel van personeelsacties.

De kortgedingrechter was het met die laatste redenering van Schiphol niet eens. Ook met het verweer van Schiphol dat de acties niet proportioneel zouden zijn, ging de rechter niet mee. De omvang van de acties stond namelijk nog niet vast, met name omdat Schiphol overleg met FNV "stelselmatig uit de weg" was gegaan.