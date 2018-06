Lavide bijt in het stof in bestuursconflict

Dat stelt Martin van der Linden, wiens ontslag als bestuurder bij Gastvrij Nederland (GVN) vorige week door de rechtbank Midden-Nederland werd vernietigd. In de ontslagzaak van zijn medebestuurder en levenspartner Ingrid Ruijters, die tegelijk met hem de laan uit werd gestuurd, verwees de rechter door naar een andere procedure.

Hoewel Lavide in een persbericht stelt dat het ontslag alleen op ’formele gronden’ ongeldig zou zijn verklaard, maakt het vonnis ook gehakt van de inhoudelijke redenen die GVN aandroeg voor het ontslag. Daarnaast stelde rechtbank vast dat de benoeming door Lavide van Annette Franken als bestuurder naast Van der Linden en Ruijters bij GVN niet volgens de voorgeschreven regels was gegaan. Zij was daarom geen bevoegd bestuurder op het moment dat Van der Linden ontslagen werd. Lavide zegt zich nog te beraden over een eventueel hoger beroep en wijst erop dat de schorsing van Van der Linden en Ruijters in stand is gebleven. „Dus ze kunnen niet morgen weer aankloppen om aan het werk te gaan”, zegt ceo Vincent Poorter in een reactie.

Van der Linden en Ruijters verkochten in juli 2017 hun gastouderbureau Gastvrij aan Lavide om aan financiering te komen voor hun plannen om een keten van scholen op te richten. Daarmee zou de lege beurshuls Lavide, waarvoor Poorter eerder probeerde Dirk Scheringa te interesseren, na jaren weer van bedrijfsmatige activiteit zou worden voorzien. Van der Linden en Ruijters ontvingen in ruil voor hun bedrijf ’B aandelen’ in Lavide die ter zijner tijd zouden worden omgezet in aan de beurs verhandelbare ’A aandelen’. Afgesproken was onder andere dat de twee als bestuurder van Gastvrij Nederland in functie zouden blijven.

Binnen een paar maanden na de overname begonnen uit de hoek van Lavide echter verwijten te komen over vermeende financiële malversaties, slechte behandeling van het personeel, gebrekkige communicatie met eigenaar Lavide en overtreding van bedrijfsregels. In november werd daarom door de Lavide een extra bestuurder aangesteld in de persoon van Annette Franken, die niet alleen commissaris is bij Lavide, maar ook de levenspartner van ceo en grootaandeelhouder Poorter. In december werden Van der Linden en Ruijters tijdens een aandeelhoudersvergadering ontslagen als bestuurder.

Van de gang van zaken rond het ontslag van Van der Linden hield de rechter in zijn uitspraak echter geen spaan heel. „GVN heeft aan Van der Linden forse verwijten gemaakt en hem ontslagen zonder deugdelijke onderbouwing”, stelt het vonnis onder meer.

Volgens Van der Linden biedt het vonnis van de rechter voor Ruijters en hemzelf kansen in andere procedures die hij overweegt tegen Lavide. „Doordat de rechter heeft vastgesteld dat Franken geen bestuurder was en mijn ontslag nietig is, is het de vraag of rechtshandelingen die door GVN’s bestuur die de afgelopen periode zijn verricht wel rechtsgeldig zijn geweest”, zegt hij. „Dit vonnis opent alle deuren tot nieuwe procedures. Misschien stappen we naar de ondernemingskamer, misschien starten we andere procedures. Dat moeten we nog uitzoeken.”

Poorter zegt dat de opmerkingen in het vonnis over de rechtsgeldigheid van de bestuursfunctie van Franken volgens hem niets verandert. „We zullen het rondje over het ontslag van Van der Linden nog een keertje moeten doen. We bekijken nu hoe we dat het best kunnen doen.”