Lagere kobaltprijs doet Glencore pijn

Op de markt voor kobalt is sprake van de vrees voor overaanbod. Dat zorgde er dit jaar voor dat de prijs voor de grondstof, die essentieel is voor het maken van tablets, elektrische auto's en mobiele telefoons, stevig is gedaald.

Glencore verwacht exclusief het kobalt-effect in de eerste helft van dit jaar 1,3 miljard dollar winst te zullen behalen met de handelsdivisie. De kobalt-last zal volgens het bedrijf hoofdzakelijk een effect hebben op papier. Verder kampt Glencore ook met mindere prestaties bij de koper- en steenkolendivisies.