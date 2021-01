Netflix ster op Wall Street

Tijdens de machtsoverdracht in de VS waakt een legermacht in de Amerikaanse hoofdstad over de veiligheid. Dat gebeurt in de nasleep van de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers eerder deze maand. Biden kwam vorige week al met een plan voor een coronasteunpakket van 1,9 biljoen dollar. Hij zei dat investeringen nodig zijn om de economie aan te jagen en dat het vaccinatieprogramma zal worden versneld om het virus onder controle te krijgen.

De leidende Dow-Jonesindex won in het eerste half uur 0,6 procent tot 31.120. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 3834 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,5 procent tot 13.395 punten.

Netflix won 14 procent aan beurswaarde. Het streamingplatform kreeg er in de laatste drie maanden van vorig jaar 8,5 miljoen nieuwe abonnees bij, geholpen door de lockdownmaatregelen wereldwijd waardoor mensen meer aan huis zijn gekluisterd. Met de groei overtrof het entertainmentbedrijf de eigen verwachtingen ruimschoots. Momenteel kijken nu wereldwijd meer dan 200 miljoen mensen Netflix.

Verder won het aandeel van de Chinese webwinkel Alibaba dik 10 procent. Beleggers in de VS reageerden net als in Azië verheugd op het nieuws dat oprichter en topman Jack Ma na weken van afwezigheid weer van zich liet horen. In een video op social media sprak hij leraren toe als onderdeel van een zijn liefdadigheidsinitiatieven.

Ook ging de aandacht uit naar Procter & Gamble (min 2,1 procent) dat de boeken opende. Het bedrijf achter merken als Pampers, Ariel, Dreft, Braun en Gillette zag de omzet de laatste maanden van vorig jaar weer flink stijgen. Dan gaat het om producten als afwasmiddelen alsook prijzige elektrische tandenborstels.

Ander bedrijven die de boeken openden waren vleesverwerker Tyson Foods (min 0,1 procent) en zorgverzekeraar UnitedHealth (min 0,9 procent).

De euro was 1,2105 dollar waard, tegen 1,2074 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,3 procent meer op 53,64 dollar. Brentolie werd 2 procent duurder op 56,20 dollar per vat.