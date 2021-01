’Wall Street start hoger op inauguratiedag’

Financieel

Maaltijdbezorger Deliveroo meer dan 7 miljard dollar waard

De Britse maaltijdbezorger Deliveroo is door investeerders gewaardeerd op meer dan 7 miljard dollar. Daarmee is het bedrijf in enkele jaren flink in waarde gestegen. In 2017 werd aan Deliveroo, dat ook in Nederland actief is, nog een prijskaartje van 2 miljard dollar toegekend.