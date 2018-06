Strukton verscherpt controle op corruptie

Het metroproject in Riyad. Ⓒ FOTO GITTE SPINDER

Amsterdam - Bouwconcern Strukton heeft de controle op corruptie en het bestuur intern aangescherpt. Dat blijkt uit de jaarrekening van de bouwer uit Utrecht, die in eigen land veel werkt voor ProRail en Schiphol. Ook is er op last van de banken een aparte raad van commissarissen (rvc) bij Strukton benoemd, die vreemd genoeg dezelfde samenstelling heeft als die van het moederbedrijf.