Drama op beurzen treft ook kleine belegger: in eerste half jaar bijna €10 miljard verdampt

De €6,7 miljard die in april, mei en juni verdampte, goed voor 11% van het particuliere beleggingsvermogen in Nederland, is het op een na grootste kwartaalverlies sinds het begin van de metingen in 2009; het absolute record blijft in handen van begin 2020, toen de coronapandemie een bres van €9 miljard in de beleggingsportefeuilles sloeg.

Relatief slecht

Nederlandse particuliere beleggers hebben het met die 11% verlies ook nog eens relatief slecht gedaan. De AEX-index deed het in dezelfde drie maanden met een verlies van ’slechts’ 9% een tikje beter.

Sinds het begin van het tweede halfjaar is in beleggersland de zon weer wat doorgebroken. In de zomer leefde de AEX flink op, en nog altijd staat de index zo’n 1,5% hoger dan eind juni.