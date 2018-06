CPB: zorgen over brexit en handelsoorlog

De dreiging van een wereldwijde handelsoorlog is iets afgenomen nadat de Amerikaanse president Trump het Chinese ZTE toestond om na het betalen van een boete van $1,3 miljard toch weer handel te drijven in de VS. Ⓒ Bloomberg

DEN HAAG (ANP - De risico's die de Nederlandse financiële stabiliteit in de weg kunnen zitten, komen vooral vanuit het buitenland. Het Centraal Planbureau (CPB) bestempelt in een een risicorapportage over de financiële markten zaken als een chaotische brexit, een escalatie van de handelsoorlog met de VS en een lage of juist sterk stijgende rente als mogelijke problemen.