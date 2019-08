’Bouwer Titanic kopje-onder’

Het Noorse moederbedrijf van Harland & Wolff heeft geprobeerd een koper voor de scheepswerf te vinden, maar is daar niet in geslaagd. De 125 laatste medewerkers bezetten nu al een week het terrein van hun werkgever, maar dat lijkt dus tevergeefs te zijn. Ook een oproep om het bedrijf te nationaliseren was aan dovemansoren gericht.

Harland & Wolff is na de ramp met de Titanic, die ’onzinkbaar’ was maar tijdens haar eerste reis tegen een ijsberg voer en zonk, nog jarenlang succesvol geweest in de scheepsbouw. Boten van de werf speelden onder meer een grote rol in de Tweede Wereldoorlog. Sinds 2003 heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in windmolenbouw.