’Handel in crypto's bedreigt stabiliteit niet’

Wel is er volgens de onderzoekers wel een mogelijk probleem met crypto's als het gaat om het financieren van misdaad, oplichting en de grote verliezen waar particuliere beleggers mee te maken kunnen krijgen. Ook zet het planbureau vraagtekens bij het hoge energieverbruik.

In de toekomst kunnen wel risico's ontstaan als de handel in crypto's meer en meer verweven raakt met de reguliere handel. Vooralsnog worden crypto's vooral opgepot in plaats van uitgegeven. Volgens het CPB is deze manier van bewaren van waarde wel risicovol, ook omdat geenszins duidelijk is of aan een zogeheten 'token' verbonden dienst ook daadwerkelijk wordt geleverd.