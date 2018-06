'Lagere opening voor Damrak'

Op het Damrak staat Altice in de schijnwerpers. De Portugese toezichthouder is volgens de krant Jornal de Negócios niet akkoord gegaan met verschillende oplossingen die het in Amsterdam genoteerde kabel- en telecomconcern heeft aangedragen om de overname van omroep Media Capital van Prisa te laten slagen.

Ook VolkerWessels staat in het nieuws. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van de bouwonderneming. Er wordt gekeken of er steekpenningen zijn betaald voor het verkrijgen en uitvoeren van opdrachten op het Caribische eiland Sint Maarten.

Hoogsteder Groep

WDP liet weten dat groenten- en fruitspecialist Hoogsteder Groep, een dochter van The Greenery, zijn intrek neemt in een door het logistiek vastgoedfonds nieuw te ontwikkelen distributiecentrum van ongeveer 8000 vierkante meter in Bleiswijk.

De Europese beurzen sloten maandag lager. De AEX-index zakte 0,5 procent tot 559,84 punten en de MidKap ging 0,6 procent omlaag tot 793,47 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,6 procent. Milaan raakte 1,8 procent kwijt. Beleggers in Londen hadden een lang weekeinde. Ook Wall Street was gesloten.

De euro was 1,1633 dollar waard, tegen 1,1628 dollar op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 1,5 procent tot 66,89 dollar. Brentolie steeg 0,5 procent en werd verhandeld voor 75,65 dollar per vat.