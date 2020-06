Goudprijs kruipt stilletjes hoger en hoger

De stijging met die van vorige week vormen opnieuw kleine stappen voor het edelmetaal. In een maand tijd kwam er 1% waarde bij voor een stuk goud, maar sinds 1 januari 15%.

Vanaf augustus 2018 is de goudprijs met horten en stoten aan het stijgen. Voor Ole Hansen, hoofd grondstoffenstrategie bij Saxo Bank, krijgt goud nu echter cruciale rugwind vanwege de daling van de yield of rentevergoeding op tienjarige Amerikaanse sstaatsschuld tot -0.64%. ,,Het laagste niveau in zeven jaar”, accentueert hij. Dan zoeken beleggers een veilige haven als goud op.

De goudprijs hapert echter al weken bij een technische grens. Voor Hansen van Saxo Bank is onzeker of de kooplust deze grens helpt doorkruisen. Zakenbank Goldman Sachs is evenwel overtuigd dat de waarde van een standaard stukje in troy ounce gemeten (31,1 gram) snel naar de $2000 zal stijgen. De vraag uit bijvoorbeeld India is in april en mei met ruim 90% gedaald, zo stelt Jeffrey Currie van Goldman Sachs.

Toename coronabesmettingen

De vraag naar gouden munten is dit jaar ook met 30% wereldwijd toegenomen, illustreert de zakenbank de beweging. De waarde van indexfondsen of trackers die de goudprijs volgen nam in die maanden met 20% toe.

Beleggers zijn volgens marktanalisten meer gecharmeerd geraakt van goud vanwege kritische opmerkingen van de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Jerome Powell over het herstel van de economie in de coronacrisis.

De VS kampt daarnaast met een oplopend aantal coronaslachtoffers, in China en India is er eveneens een opleving, waarmee de onzekerheid groeit of bedrijven en scholen uit lockdowns zulllen komen.

,,De heropleving van Covid-19-besmettingen biedt rugwind voor de goudprijs”, aldus grondstoffenspecialisten Warren Patterson en Wenyu Yao van ING Research. Zij verwachten dat de goudprijs op korte termijn kan doorbreken: de aanjager wordt de belegger die veilige havens zoekt, aldus ING.

Goldman Sachs ziet echter een pluspunt: de goudprijs stijgt altijd aan het begin van de beweging naar economisch herstel, aldus Currie.