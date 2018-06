Rentes Italië schieten omhoog

Andere partijen blijven achter. Die tweestrijd biedt financiële markten niet de duidelijkheid die ze zochten.

De zorgen hierover werden dinsdag meteen zichtbaar in rentes. De Italiaanse staat moet beleggers voor tweejarig schuldpapier 103 basispunten extra betalen, het meeste in vier jaar.

Voor tienjarig schuldpapier is dat 24 basispunten extra geworden, de hoogste stand sinds 2014.

De Vijfsterrenbeweging is met 29,5% van de stemmen koploper, Lega boekte volgens de peiling van SWG 27,5% van alle stemmen.

’Vertrouwen’

Uitspraken van de president van de centrale bank, Ignazio Visco, voedden onrust rond elf uur. Hij meldde dat het land dit weekend en maandag „een paar stappen verwijderd was” geweest van verlies van vertrouwen omdat het land in een politieke crisis verzeild was geraakt.

Ignazio Visco, president van centrale bank, uiterst bezorgd om verlies van vertrouwen in Italië. Ⓒ EPA

De verkoop van Italiaanse schuld door beleggers werd sinds zondag versneld. Italië is altijd „een paar stappen verwijderd van het risico om het onvervangbare bezit van het vertrouwen te verliezen”, zei hij.

De Italiaanse beurs ging stevig omlaag. De MIB verloor 3,3%, de AEX in Amsterdam verloor 1,2%. Aandelen van bankaandelen Unicredit, Uni Banca, Intesa en Poste Italiane daalden met tot 6%.

Dalende euro

De zorgen kregen hun neerslag in de munt. De euro zakte 0,7% tegen de dollar, tot onder de $1,1538, voor het eerst sinds november vorig jaar. De ingeschatte kans op een renteverhoging van de ECB in juni is dinsdag teruggevallen tot 40%. Dat was op 14 mei nog 100%.

Maandag schoten de rentes voor Italië ook al omhoog, nadat zondag de vorming van een regering tussen de Vijfsterrenbeweging en Lega klapte. President Mattarella weigde de zeer eurosceptische kandidaat Paolo Savona van de partijen als minister van Financiën te accepteren.

Cottarelli pendelt doorlopend in Rome om snel tot eenheid te komen. Ⓒ EPA

Ook centralebankpresident Visco benadrukte dinsdag nog eens dat „de toekomst van Italië in Europa ligt”.

De formateur leverde vervolgens zijn opdracht tot formering van een regering in. Voormalig IMF-bestuurder Carlo ’De Schaar’ Cottarelli probeert nu een nieuw kabinet te formeren.

Dat leek de markten aanvankelijk gerust te stellen, maar de 32 basispunten extra voor tienjarige schuldpapier en 3% rente tonen dat de beleggers zeer terughoudend zijn om Italië financieel te helpen.

Italië heeft een schuld van €2,3 biljoen, het eerste programma van de coalitie zou €138 miljard extra kosten. Per jaar moet Italië voor €400 miljard aan staatsschulden herfinancieren.

Hoge premies

Dat gebeurt nu dus tegen enorme extra rentepremies. Het verschil tussen het als veilig geachte Duitse en Italiaans schuldpapier, de spread, is inmiddels 300 punten geworden. Dat is het hoogste niveau sinds 2013.

Ter vergelijking: de Duitse tienjarige bund noteerde 0,218% (-12 basispunten), de Nederlandse tienjarige staatslening 0,248% (-10 basispunten).

Financiële markten vragen ook extra geld afgezet tegen de als zeer veilig ervaren Duitse bund om Portugees schuldpapier op te kopen, 18 basispunten dinsdagochtend. Voor Spaans schuldpapier voor tien jaar vragen ze 14,5 basispunten meer dan voor Duits schuldpapier.

De opslag voor Griekse staatsschuld ging naar 20 basispunten, Athene betaalt 5,3% rente.

Bekijk ook: Obligatiemarkt in paniek om crisis Italië