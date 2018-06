Beursupdate: Italie duwt Damrak in het rood

De AEX eindigde 0,9% lager op 554,8 punten, nadat de graadmeter ’s ochtends nog 1,7% lager koerste. De AMX daalde 1,3% naar 782,97 punten.

De beurs van Parijs verloor 1,3%, Frankfurt daalde 1,5% en Londen zakte 1,3%. De belangrijkste index van de beurs van Milaan daalde 2,3%.

Obligatiebeleggers maken zich ook zorgen. De recent al fors opgelopen obligatierentes in Italië stegen met ongeveer 40 basispunten tot ruim 3% voor 10-jarig staatspapier. Door de vlucht naar veilige havens daalde de Duitse tienjaarsrente juist tot 0,2%. De euro zakte tot $1,157.

Op Wall Street noteerde de Dow Jonesindex ten tijde van het Europese slot 1,1% lager, na het lange weekeinde wegens Memorial Day gisteren.

„Alles is Italië, Italië en nog eens Italië” , zei beursexpert Cees Smit van Today's Groep. Hij constateerde dat er gisteren in sommige kringen nog enthousiasme was nadat de Italiaanse president Sergio Mattarella een stokje had gestoken voor de vorming van een populistische regering, door de beoogde minister van financiën af te wijzen. „Als je goed kijkt, zie je dat het uitstel van executie is. Mensen op straat voelen zich bedonderd. Deze truc is eerder olie op het vuur dan een echte oplossing.”

Beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING begreep de nervositeit onder beleggers over Italië ook wel. „De vrees bestaat dat de populistische partijen bij de komende verkiezingen als grote winnaar uit de bus zullen komen. In het uiterste geval zou dit een vertrek van het land uit de eurozone kunnen inluiden.”

Wiersma denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. „Het gaat te ver om nu van dit scenario uit te gaan. De vraag is sowieso wat de kiezers gaan doen. Zij zien ook dat de financiële markten in rep en roer zijn en zullen zich afvragen of ze dit wel willen. Ik adviseer nu niet in blinde paniek te verkopen.”

Smit constateerde dat de Italiaanse crisis niet de enige reden voor recent dalende beurzen is. „De markt was in een hyperpositieve stemming. Het was ook tijd voor een kleine correctie. Ik denk zelf dat het nog een beetje gaat doorzetten.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stonden de financiële instellingen onderaan, vanwege vrees voor besmetting door de slechte Italiaanse schulden.

Verzekeraar ASR daalde 4,7%. ING verloor 3,2%, ABN Amro gaf 3,5% prijs.

Telecom- en kabelmaatschappij Altice was hekkensluiter met een verlies van 4,8%, na het nieuws dat de Portugese toezichthouder een geplande overname in dat land blokkeert.

Beleggers vluchtten in ’kwaliteitsaandelen’. Voedings- en schoonmaakmiddelenreus Unilever steeg 0,2%.

Oliereus Shell steeg 0,7%, gesteund door een herstel bij de olieprijzen.

VolkerWessels verloor 3,3%. De FIOD doet onderzoek naar twee dochterbedrijven van de bouwonderneming.

Value8 daalde op de lokale markt met 0,3%, na de publicatie van zijn handelsupdate. Daarin laat de investeerder weten diverse opties te onderzoeken om de korting van de koers ten opzichte van de intrinsieke waarde te verminderen.

